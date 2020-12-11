شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 14% ممن سيحصلون على اللقاح معرضون للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة بها سلاسل تبريد قادرة على حفظ 110 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورنا، موضحة أن مصر أجرت الأبحاث مع الإمارات والصين، ومشيرة إلى أن التضامن في الأزمات بين الشعوب يحقق نجاحات وتخطى للأزمات، ومؤكدة أن هناك 14% ممن سيحصلون على اللقاح معرضون للإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن موافقة الطوارئ في حالة الأوبئة من الجهة المنوط بها، وهناك مجموعة عمل تتابع منذ بدء عملية إجراء التجارب، كما أن هناك هيئات كثيرة تتابع مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن لقاح استرازنك الفيروس موجود به ولكن يتم إضعافه بشكل معين وهذه تكنولوجيا لقاحات تم الاعتياد عليها، قائلة:" أخذ موافقة الطوارئ في الإمارات وكذلك الموافقة النهائية على تناوله، 45 وألف شخص كنت من بينهم ولم تثبت أي حالة حدث بها مضاعفات غير متوقعة".

وأكملت وزيرة الصحة، حجزنا 20 مليون جرعة من اللقاح بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال، كما أن مصر بدأت تصنيع لقاح في الثلاثينيات من القرن الماضي، ولدينا خبراء جيدون واللجنة العلمية توافق على لقاحات معينة بعد دراستها.