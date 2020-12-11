شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع حزمة إجراءات ضد تركيا.. و"بلومبرج": تضم عقوبات أوصى بها وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية فى نبأ عاجل منذ قليل إن الرئيس دونالد ترامب وقع على حزمة من الإجراءات التي أوصى بها وزير الخارجية مايك بومبيو، بشأن التعامل مع تركيا.

ولم تحدد الشبكة تفاصيل تلك الإجراءات، ولكنها أشارت إلى أنه سيتم فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا والمعروف باسم CAATSA.

وفي وقت سابق تجاهل ترامب دعوات من الحزبين من الكونجرس لمعاقبة تركيا على الاتفاق مع روسيا، ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على طلب للتعليق كما لم يرد المسؤولون في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية.

وبحسب الشبكة ، فقد كان لقرار تركيا شراء S-400 تكلفة واحدة: فقد تم طرد البلد بشكل أساسي من برنامج F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة. كانت تركيا قد خططت لشراء حوالي 100 من مقاتلات الجيل التالي التي بنتها شركة لوكهيد مارتن ، وبينما تواصل تركيا تصنيع بعض المكونات الرئيسية للطائرة المقاتلة ، من المتوقع أن ينتهي هذا في عام 2022.

يتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة الرئيسية في إمكانية استخدام S-400 لجمع معلومات استخبارية حول قدرات التخفي لطائرة F-35.

كانت العلاقة بين واشنطن وأنقرة مشحونة بعدد من المشاكل التي تتجاوز قرار تركيا شراء معدات عسكرية متطورة من روسيا ويختلف البلدان أيضًا حول دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، كما اشتبكت تركيا أيضًا مع الولايات المتحدة في صراعها مع قبرص واليونان حول الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.