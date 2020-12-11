شكرا لقرائتكم خبر عن العروسان سيدة وأيمن يشكران الرئيس السيسى على منحهما شقة سكنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت سيدة ميزار عبد الله على ، عروس شمال سيناء، وزوجها أيمن رمضان سعيد، من ذوى القدرات الخاصة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة الاستجابة لطلبها بتوفير مسكن مناسب لهم، مؤكدة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها لم تصدق أن يصل صوتها لرئيس الجمهورية ، بهذه السرعة ويستجيب أيضا بهذه السرعة .

وقالت سيدة ميزارعبد الله على، إن حفل زفافها كان مساء أمس الخميس، وهى تعيش فرحة لا توصف بإستجابة الرئيس السيسى بتوفير شقة لهما، فيما أكد أيمن رمضان سعيد، زوج سيدة ميزار، أنه يعتبر نفسه محظوظ بزوجته، وأنها "قدم سعد" منذ أن تعرف عليها، وتزوجها بعد قصة حب، وفرحته لا توصف بخبر توفير عش زوجية لهما يجمعهما لبدء حياتهما، موضحا أنه يقيم مع سيدة ميزار، فى شقة تم استئجارها بنفس المبنى الذى تقيم فيه أسرة العروس، وقال إن المجتمع المدنى كان متضامن معهما منذ البداية فى تجهيز شقة الزوجية وتوفير مستلزماتها وإقامة حفل الزفاف.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، أستاذ بجامعة العريش، و صاحب مبادرة "زواج العروسين" - إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، توّج حلم أبناء سيناء بأن يستقر العروسان فى بيت ملكا لهما، وأكد إسلام عروج – الأمين العام لمؤسسة خيرية بشمال سيناء - الذى نقل مطلب العروسان بتوفير منزل لهما أن استجابة الرئيس السيسى تؤكد أنه بالفعل يستمع لمطالب كل المصريين، وبإسم كل أهالى شمال سيناء نشكر الرئيس.



























