وزير الري يزور مدرسة العــلوم والتكنولوجيا للبنات في المعادي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، مدرسة المتفــوقــين للعــلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادي، يرافقه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، حيث كان في استقبال مسئولي المدرسة.

والتقى عبدالعاطي، عددًا من طالبات المدرسة وتفقد مشروع بحثي من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الري والزراعة من خلال مشروع "الزراعة الذكية والمناخ" اعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء واستخدام تقنيات الري الذكي لمساعدة صغار المزارعين، في إدارة أعمال الري من خلال توفير بيانات عن رطوبة وملوحة التربة وربطها بالبيانات المناخية، لاختيار نظام الري المناسب بما يحقق زيادة الانتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه.

وتفقد وزير الري، مشروع بحثي آخر عن معالجة المياه اعتمادًا على دمج الطرق البيولوجية والكيمائية في أعمال المعالجة، حيث يتم إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام طحالب خيطية دقيقة تسمى سبيرولينا كمرحلة أولى ثم استخدام مادة تلبد وتعويم الهواء المذاب كمرحلة ثانية.