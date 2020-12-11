وزير الإعلام ومحافظ القاهرة ومحمد الجارحي في عزاء والد النائب أحمد السجيني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

استقبل النائب أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، عددًا من الشخصيات العامة والنواب والسياسيين، اليوم الجمعة في عزاء والده الدكتور جمال السجيني، في قاعة المناسبات بمجمع الشيخ زايد الإسلامي.

وحضر العزاء اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ورجل الأعمال محمد الجارحي، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد.

كما تواجد وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم كل من نواب الشيوخ محمد عمارة وعلاء مصطفى، وسها سعيد.

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