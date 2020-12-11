شكرا لقرائتكم خبر عن «العاملين بالنظافة» تطالب بإنشاء شركة قابضة لإدارة المخلفات والقمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة بضرورة إنشاء شركه قابضة لادارة المخلفات، لافتة إلى أهمية فتح هذا الملف لإصلاح الوضع العام لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة في مصر.

وقال المهندس امين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة واستشاري اداره المخلفات الصلبة لـ«المصري اليوم»، إن الوضع العام لمنظومه النظافه في مصر سيء وليس له أي اثر ايجابي خاصة في ظل أزمة مثل وباء كورونا.

أضاف: «من خلال تواصلي المستمر يوميا والتحقق من الوضع العام لملف المخلفات والنظافة بكل محافظات مصر، أستطيع أن اؤكد أنه لا بد من انشاء كيان موحد باستيراتيجيه موحده وتكاليف موحده وهيكل تنظيمي موحد واعتمادات ماليه مناسبه للوصول إلى حل هذه المشكله التي طالت واستمرت سنوات».

وشدد على ضرورة ان يكون المسؤول عن هذا الكيان متخصصين في المجال بحيث يدعم اداريا من الدولة المصرية.

وطالب «حسن» الحكومة بإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي قائلا: «ذلك من شأنه تحقيق استقرار اقتصاديات هذا الملف الهام والعاجل لصالح مصرنا الغالية».

ولفت إلى ان ملف انشاء الشركه القابضه لاداره المخلفات نادى به المهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحلية بمجلس النواب طول مده الدوره التشريعيه الحاليه، لكن شيئا لم يتحقق.

وأكد أن الشركة القابضة ستكون بمثابة كيان مسؤول عن منظومه النظافة والمخلفات، أي إنها شركه حكومية أو مال عام ويراسها مجلس اداره له صلاحيات القطاع العام والخاص معا يتمتع بحرية اتخاذ القرارات والاستعانة بكوادر متخصصه.

وقال «حسن»: «نتواصل باستمرار مع المسؤولين عن هذا القطاع والاعتمادات المالية الخاصة بالشركة مقرره طبقا لخطط عمل المحافظات وموجوده في وزاره البيئة ومعتمده طقا لاحتياجات المحافظات، مضيفا»: نحناج التنفيذ على أرض الواقع».