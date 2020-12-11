شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يجيز فرض عقوبات على أنقرة على خلفية اقتنائها منظومة إس 400 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الكونجرس الأمريكى يجيز فرض عقوبات على أنقرة على خلفية اقتنائها لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400.
وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس يجيز فرض عقوبات على أنقرة على خلفية اقتنائها منظومة إس 400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.