شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثانى يترأس صلوات جنازة مطران بورسيعد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صلوات جنازة المطران نيفن مطران بورسعيد، من داخل دير مار جرجس بمصر القديمة.

وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس، فى بيان مساء اليوم، أنه سيتم نقل جثمان المطران الراحل بالطائرة إلى اليونان الثلاثاء المقبل، وستقام الجنازة والدفن هناك في اليونان حيث ولد.

وشارك البابا في الصلاة، الأنبا نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) والكيل البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية، المتروبوليت نبقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، و الأسقف جرمانوس أسقف دَمْيِّتا ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية، ومن الكهنة الأرشمندريت نقوديموس توتكاس السكرتير الأول للمجمع المقدس، الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس، الأرشمندريت ستفانوس سوليميوتيس، الأرشمندريت يواكيم وبات، الأرشمندريت بافلوس، الأرشمندريت بايسيوس، الأرشمندريت أنطونيوس أميرهم، الأرشمندريت مشيل فؤاد، الأرشمندريت بارثنيوس صوصو، الأب جورج أثناسيوس، الأب ثيودوسيوس بايوك، الأب بندليمون بندلي، والأب بافلوس نعيم، كما حضر أسقفان من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هما أسقف بورسعيد وأسقف المنصورة.

و حضر أيضا فى الصلاة، الملحق البحري ببورسعيد أنجيلوس يوسيس، ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة كريستوس كافاليس، ورئيس الجمعية اليونانية في بورسعيد شريسولا ثيخارو ، ورئيس الجمعية اليونانية في الإسماعيلية يوانيس مسريكيس، وعن الأرثوذكس المصريين حضر رئيس المجلس الطائفي العام كلود نقاش، رئيس مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالقاهرة سالم قسيس، رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس في بور سعيد سلامة أنيس، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس ونيقولاوس في دمياط سمير بندلي.