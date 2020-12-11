شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: مدارس القرى المستهدفة من المبادرة مجهزة للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن ما حدث فى قرية الزرابى بأسيوط حدث مثله فى حوالى 143 قرية، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تعمل على عدد من المحاور منها الاهتمام بالبنية التحية، وكذلك تطوير المشروعات الكبرى بتلك القرى، مثل الخدمات الاجتماعية من بناء عدد من المدارس الجديدة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول، والمحور الثانى هو التدخل للأسر الأكثر احتياجا، والمحور الثالث هو ضخ عدد من الاستثمارات فى تلك القرى لتوفير العديد من فرص العمل، والمبادرة تستهدف توفير حياة أفضل للفقراء.

وتابع جاد الكريم، خلال لقائه برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مبادرة حياة كريمة وفرت حوالى 300 ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك حوالى 25 مؤسسة مدنية شاركت وساهمت فى المرحلة الأولى من المبادرة، وموازنة المبادرة تضاعفت ثلاث مرات بعد أزمة كورونا، مضيفا أن كافة مدارس القرى التى تستهدفها المبادرة مجهزة للتحول الرقمى.

وواصل جاد الكريم أنه سيحدث تحسن كبير وملحوظ فى حياة أهالى 375 قرية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل فى تناغم كامل مع المبادرة، ولا توجد معوقات تعرقل الأهداف التى تعمل عليها المبادرة.