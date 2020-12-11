شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر قصتها في «المصري اليوم».. السيسي يوجه بتوفير شقة للشابة السيناوية ميزار عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة لما نشرته «المصري اليوم»، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية لعروس من أصحاب البصيرة في محافظة شمال سيناء.

ونشرت «المصري اليوم» مناشدة عدد من أعضاء المجتمع المدني في شمال سيناء للرئيس السيسي بتوفير وحدة سكنية للشابة ميزار عبدالله، من أصحاب البصيرة.

واستجاب الرئيس لمناشدات ممثلى المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة ميزار عبدالله، مقيمة بمدينة العريش، من ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

كانت «المصري اليوم» نقلت عن إسلام عروج، أحد ممثلي المجتمع المدني في شمال سيناء، قوله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش بيننا بقراراته وتوجيهاته متجسدًا في حنان القائد الإنسان محافظ شمال سيناء والذي لا يدخر جهدًا في دعم أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ولذا ندعم جهود الرئيس والمحافظ في هذا الشأن وأرجوا أن يحظى فرح بنت البصيرة رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمنحهم وحدة سكنية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة البسيطة.

وفي 1 ديسمبر الجاري، نشرت «المصري اليوم» عن استعداد عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء احتفل بزفاف عروس من أصحاب البصيرة، في قاعة الأفراح بمشروع تشغيل الشباب بالمساعيد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالعريش.

وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، المنسق العام للحفل، أن العريش احتفلت بزفاف العروس ميزار عبدالله، من أصحاب البصيرة على عريسها أيمن رمضان سيد، حيث بدأ الحفل بزفة كبيرة بمشاركة عدد كبير من أبناء مدينة العريش، جابت الشوارع، اعقبها حفل زفاف كبير بمشاركة قيادات العمل الأهلي والتطوعي والتنفيذي بشمال سيناء، وفريق أصحاب البصيرة.

وذكر «الشاعر» أن العريس ايمن رمضان سعيد والعروس سيده مزار عبدالله، وهما من اصحاب البصيرة، مطالبًا المواطنين بحضور الفرح لإدخال البهجة والسرور على العروسين.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قام بالتوقيع شاهدًا على عقد زواج العروسين بحضور الشيخ عبدالسلام جابر أمام وخطيب مسجد السلام بالعريش والشيخ مازن سالم، المأذون الشرعي، إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالكريم الشاعر، الأستاذ في جامعة العريش، وفاطمة نصار، رئيس مجلس إدارة نادي السعادة وفريق أصحاب البصيرة بجمعية الأمل الجديدة لرعاية المكفوفين وعدد من رموز الجمعيات الأهلية بشمال سيناء وأسرة العروسين.

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

المحافظ شاهدًا علي عقد زواج فتاة من أصحاب البصيرة بالعريش - صورة أرشيفية

المحافظ شاهدًا علي عقد زواج فتاة من أصحاب البصيرة بالعريش - صورة أرشيفية