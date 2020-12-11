شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.26 ريختر جنوب غرب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا بتفاصيل الهزة الأرضية، التي وقعت في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة و14 ثانية مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة بقوة 3.26 درجة على مقياس ريختر.
وأشار رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في البيان، إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت على بعد 13 كم جنوب غرب الجيزة، وورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة.
وأوضح رئيس المعهد أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 29.88 شمالا درجة شمالا، وخط طول 31.12 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كم.
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