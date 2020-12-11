شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية توقع الكشف على 4452 مواطنًا في نصر النوبة وإدفو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية قرية وادي خريت 1 بمركز نصر النوبة، وقرية الشهامة بمركز ادفو.
واستمر عمل القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 4452 مواطنا.
ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.
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الوضع في مصر
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اصابات
120,147
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تعافي
104,281
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وفيات
6,854
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