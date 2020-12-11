شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال أدوار مخالفة والتحفظ على معدات وأدوات بناء في مدينة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، قيام حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق المخالفة بشارع عمر المختار «السوق القديم» وحي الشروق تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق. وأكد «جاب الله» أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء خلال ضبط صاحب عقار خلف الارسال التليفزيوني بالكورنيش الشرقي بالقيام بالبناء بدون ترخيص بناء عليه تم تحرير مخالفة لصاحب العقار والمخالفة لقرارات مجلس الوزراء. وشدد على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف والقضاء على ظاهرة اشغال الطريق المخالفة العربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين. وشدد رئيس المدينة بانه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة. وناشد رئيس المدينة المواطنين عدم البناء على الاراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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