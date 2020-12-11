شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بشن حملة نظافة كاملة في منطقة الكيلو 7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منطقة الكيلو 7، الجمعة، موجها مجلس المدينة بإعادة توجيه حملة نظافة كاملة للمنطقة وكذلك التنسيق مع شرطة المرافق بازالة كافة اشغالات الشوارع والأكشاك مع انذار أصحابها وعرض رسوم وتصميمات لاستغلال المنطقة بجانب سور مركز الشباب وكذلك بجوار ارض بنك التنمية الزراعى لاستغلالها وعمل مقترح سوق حضارى لاستيعاب كافة اصحاب الاكشاك.

ووجه محافظ مطروح أيضا بازالة المخلفات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق والتنسيق لاعمال التشجير، كذلك التنسيق مع شركة الغاز للبدء في اعمال توصيل الغاز بالمنطقة السكنية بالكيلو 7 قبل بدء اعمال اعادة الشيئ لاصله ورصف الشوارع بالمنطقة، كما شدد محافظ مطروح على مراجعة اغطية بلاعات الصرف الصحى وتغطيتها مع مقترح وضع الشبكة الحديدية اسفل الاغطية.

وكذلك الاسراع في التجهيز لأعمال رصف مدخل شارع الامام مالك وطريق عمارات الارامل أمام نقطة الحماية المدنية بالكيلو 7 وازالة كافة المخلفات على جانب الطريق والجزيرة الوسطى هناك بعد انهاء اعمال توصيل الخط الرقمى وخط الطرد بالصرف الصحى.

ووجه محافظ مطروح خلال الجولة بسرعة اعمال الرفع المساحى لقطعة ارض بجانب عمارات الكيلو 4 الجديدة والمخصصة لإحدى المشروعات الاستثمارية لتحديد المساحة الفعلية للمشروع، وبحث سبل استغلال المحافظة الامثل للمساحة المتبقية.