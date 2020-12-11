شكرا لقرائتكم خبر عن 1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة جنوب الوادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ان عدد الطلاب الذين قاموا بسحب استمارات الترشيح لانتخابات اتحاد طلاب كليات ومعاهد الجامعة بلغ 1258 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن إجراءات سحب وتقديم استمارات الترشيح تمت طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم توفير الكمامات والمطهرات أمام لجان تقديم استمارات الترشيح بالكليات، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات في أمام الطلاب طوال فترة تلقى الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تقدم للترشيح ١٢٥٨ طالب وطالبة منهم ٩٥ طالب وطالبة بكلية التربية بقنا، و١٠١ بكلية الآداب، و٦٤ بكلية العلوم، و٨٤ بكلية التجارة، و١١٠ بكلية الحقوق، و٥١ بكلية الطب البيطرى، و٥٦ بكلية التربية النوعية، و٥٧ بكلية التربية الرياضية، و٧٥ بكلية الهندسة، و١٥١ بكلية الزراعة، و٨٢ بكلية الطب، و٣٤ بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، و٧٠ بكلية الصيدلة، و٦٧ بكلية طب الفم والأسنان، و٣٤ بكلية التمريض، و٥٦ بكلية الآثار، و٣٦ بكلية التربية بالغردقة.

وأكد الدكتور احمد عكاوى نائب رئيس الجامعه أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد المقبل الموافق 13 ديسمبر، ويتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وتجرى عملية فحص الطعون يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، لتعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ يوم 17 ديسمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 21 ديسمبر، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 ديسمبر، وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.