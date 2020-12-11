شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الغربية»: التبرع بواقيات وجه لمستشفيات كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الغربية عن قيام الدكتور محمد موسى، والدكتور جرجس رزق الله، عضوا مجلس النقابة، بزيارة نقابية للأطمئنان على أعضاء الجمعية العمومية العاملين، وكذلك أفراد الفريق الطبي بمستشفيات مدينة كفر الزيات.

وأوضحت النقابة أنه تم التبرع بكميات مختلفة ( واقى وجه ) من نقابة الأطباء، لتسليمهم لأعضاء الفريق الطبي، توفيرا للحماية لهم خصوصا وأنهم يتعاملون مع حالات مصابة بـ«كورونا».