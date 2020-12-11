شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد رصف طريق نوي.. ويضبط حالة بناء مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعه مستجدات تطوير طريق نوي (قليوب- شبين القناطر ) والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 14 كيلو متر.

تفقد أعمال الرصف، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروع في الموعد المحدد، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القري المجاورة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود مبني حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قريه طنان مركز ومدينه قليوب بجوار شونه مخصصة للطوب السويسي، وعلى الفور كلف المحافظ بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي وازاله المبني فورا وتم تحرير محضر بالمخالفه لاحالته للنيابة العسكرية.

أكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين، مشيداً بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.