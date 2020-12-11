شكرا لقرائتكم خبر عن "جسور الثقافى" بالكنيسة الأسقفية يعرض أفلاما عن العنف ضد المرأة ضمن حملة "الـ16 يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية في مصر بحملة الـ16 يوما التى تنظمها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وذلك بعرض أفلام تتناول تلك القضية. وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم أن المركز نظم عروضًا لعدد من الأفلام بينها "برا الصف"، "عروسة قماش" و"صندوق عرايس" و"أحمر ضوافر"، وذلك بالمشاركة مع جمعية الفن للتنمية. فيما يبدأ مركز جسور اليوم ورشة الزخرفة التأملية، وذلك للتخلص من التوتر والأفكار السلبية باستخدام الرسم.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً.

وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى، ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.