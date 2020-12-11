شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستهدف متعاطى المخدرات من سائقى أتوبيسات المدارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات مكبرة استهدفت السائقين متعاطى المخدرات، لتفادى وقوع الحوادث، لا سيما سائقى أتوبيسات المدارس، وحرص رجال المرور على شرح التعليمات المرورية وطرق القيادة الآمنة للسائقين.
كانت الإدارة العامة للمرور وجهت الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4519) مخالفة مرورية متنوعة.
وجاء من ضمن المخالفات ضبط (2010) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و198) مخالفة السير بدون تراخيص، و(27) مخالفة شروط التراخيص، و(28) مخالفة موقف عشوائى.
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