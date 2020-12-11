شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر صحتها أفضل بالسيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: حافظ على صحة أبناء وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "مصر صحتها أفضل بالسيسي" قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، حيث أشاد المغردون خلاله بقدرة الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إدارة ملف كورونا، حيث برهنت تحركات الدبلوماسية منذ بداية الأزمة إلى مرحلة الحصول على اللقاح من الصين وسط صراع عالمى شرس، كفاءتها فى إدارة الملف الصحى للوباء الذى ضرب العالم.



هاشتاج مصر صحتها أفضل مع السيسى يتصدر تويتر

وشارك الآلاف عبر الهاشتاج، حيث قال الدجوى: "سفر وزيرة الصحة المصرية للصين فى بداية الأزمة يجب أن يسطر فى التاريخ المعاصر كواحدة من أشجع القرارات التى اتخذها أبناء مصر المخلصين"، وكتب هانى أسعد :"تحيا مصر بشعب مصر العظيم.. والله العظيم لازم العالم كله يقف انتباه للسيسي ولشعب مصر العظيم.. إحنا مصر القوية العظيمة".

وقال آخر فى تغريدته: "الرئيس السيسى سيكتب التاريخ بحروف من ذهب كيف حافظ على صحة أبناء وطنه فى ظل فشل أعظم دول العالم فى مواجهة المرض"، وغرد حسام: "قرار الدولة المصرية كان شديد الحكمة والجرأة بسفر وزيرة الصحة لدعم الحكومة الصينية فى بداية الأزمة".

وكانت الدفعة الأولى من لقاح كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، قد وصلت أمس إلى مطار القاهرة الدولى، وأصبحت مصر أول دولة فى أفريقيا تستقبل اللقاح، وبحسب ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد فإن تلك الشحنة، هى الأولى ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (جاڤي) للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.