شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نسب الشفاء سترتفع جدا خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن "اختيارنا للقاح الصينى أساسه الأمان أكثر من الفاعلية، والدراسات مازالت تتم على اللقاح الصينى لمعرفة مدى تأثيره هل سيكون لمدة محددة أو مدى الحياة"، مشيرًا إلى أن بعض الذين حصلوا على اللقاح الصينى أصيبوا بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة جدا واللقاح الصيني لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكن الأعراض تكون خفيفة جدًا، وتم تجربته فى أكثر من 45 دولة.

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج "الجمعة فى مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن اللقاح الصينى أكثر أمانا من اللقاح الأمريكى والروسى، ومصر بالكامل ستحصل على تطعيم كورونا، ولكن الأولوية للأكثر عرضة للإصابة، موضحًا: "سنحصل على دفعات متتالية من اللقاح فى أقرب وقت لحصول جميع المواطنين عليه، وسيكون لدينا نسب شفاء عالية جدا لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا أن 14% ممن أجريت عليهم تجارب اللقاح الصينى أصيبوا بالمرض، ولكن بأعراض خفيفة جدا.

وتابع حسنى أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن تجارب اللقاح الصينى فى مصر، مضيفًا أن من يشعر بأعراض كورونا لا يتعامل معها بشكل طبيعى إذا لم يستجيب للدواء فى أول 12 ساعة، لأننا فى فترة انتشار الوباء، ولن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان، والتحاليل والأشعة هي الخطوة الأولى لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا.

وواصل حسنى قائلا: "المسحة الأولى لا تنفى أو تؤكد الإصابة بفيروس كورونا، لأن دقتها تكون 70%"، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية، ولن يدخلها أى لقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وفى مرحلة متقدمة سيتم إعطاء لقاح كورونا للطلبة فى المدارس.