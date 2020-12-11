البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب مدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 5.48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن الزلزال شعر به المواطنون في أكتوبر.​