شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الجيزة» تعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة الثقافية (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة البرامج بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن فتح باب التقديم للمسابقة الثقافية طبقاُ للشروط الآتية : 1/ مسابقة في القصة القصيرة الشروط السن 35:18 سنة يرفق صورة بطاقة الرقم القومي وتكتب بيانات المتسابق كاملة على العمل آخر موعد لتلقي الأعمال يوم 15_12_2020 2/ مسابقة المعلومات العامة السن 35:18 سنة المسابقة بمركز شباب الجيزة يوم الاربعاء الموافق 23_12_2020 الساعة الواحدة ظهرا على من يرغب في المشاركة سرعة التواصل مع المركز. وقال المحاسب صبرى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة المركز إن المركز سبق وأن فاز في العديد من المسابقات الثقافية سواءاً الداخلية أو الخارجية، داعيا أبناء المركز إلى المشاركة بقوة في تلك الفاعليات التي لها دور في إثراء الحياة الثقافية والرياضية للمركز. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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