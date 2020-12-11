شكرا لقرائتكم خبر عن «جسور الأسقفية» يشارك بحملة الـ16 يومًا لمواجهة العنف ضد المرأة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران منير حنا أنيس، رئيس اقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، أن الكنيسة ممثلة في مركز جسور الثقافي، شاركت بحملة الـ١٦ يوما التي تنظمها الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وذلك بعرض أفلام تتناول تلك القضية.

وأشار إلى أن المركز نظم عروضًا لعدد من الأفلام بينها «برا الصف، عروسة قماش وصندوق عرايس وأحمر ضوافر» وذلك بالمشاركة مع جمعية الفن للتنمية، فيما يبدأ مركز جسور اليوم ورشة الزخرفة التأملية وذلك للتخلص من التوتر والأفكار السلبية باستخدام الرسم.

ولفت إلى أن رؤية مركز جسور الثقافي هي بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً،مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مركز جسور جاءت عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى في السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز في أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

ويشارك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة في نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، على صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.

"جسور الأسقفية" يشارك بحملة الـ16 يوم بـ"برا الصف وأحمر ضوافر" للتوعية بـ"العنف ضد المرأة" (صور)

"جسور الأسقفية" يشارك بحملة الـ16 يوم بـ"برا الصف وأحمر ضوافر" للتوعية بـ"العنف ضد المرأة" (صور)

"جسور الأسقفية" يشارك بحملة الـ16 يوم بـ"برا الصف وأحمر ضوافر" للتوعية بـ"العنف ضد المرأة" (صور)

"جسور الأسقفية" يشارك بحملة الـ16 يوم بـ"برا الصف وأحمر ضوافر" للتوعية بـ"العنف ضد المرأة" (صور)

"جسور الأسقفية" يشارك بحملة الـ16 يوم بـ"برا الصف وأحمر ضوافر" للتوعية بـ"العنف ضد المرأة" (صور)

"جسور الأسقفية" يشارك بحملة الـ16 يوم بـ"برا الصف وأحمر ضوافر" للتوعية بـ"العنف ضد المرأة" (صور)