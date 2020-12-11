شكرا لقرائتكم خبر عن سعر المتر 81 ألف.. بيع 4 محلات بـ13 مليون جنيه في «6 أكتوبر الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز أكتوبر الجديدة عن بيع 4 محلات تجارية بسنتر قطاع ج بمنطقة 800 فدان بأسعار تراوحت من ٥٥ الف جنيها إلى ٨١،٥ الف جنيها للمتر المسطح.

وقال المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بأنه تم بيع عدد ٤ محلات تجارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجاري بقطاع ج بمنطقة ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني بقيمة بيعية بلغت ١٣ مليوناً ومئتان واربعة وخمسون ألف جنيه.

وأوضح «نسيم» بأن سعر متر البيع للمحال التجارية تراوح بين ٥٥ ألف جنيها وحتى ٨١،٥ ألف جنيها للمتر المربع وذلك لأنشطة (دواجن- خضار وفاكهة- كافتيريا- منتجات ألبان) في الجلسة التي حضرها ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.