شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع تدوير مخلفات النخيل في قرية الراشدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية المستحدثة، قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتفقد مشروع تدوير مخلفات النخيل بقرية الراشدة، المقام على مساحة فدان، والذي يعد من المشروعات المستحدثة التي تهدف الي استغلال مخلفات النخيل في تصنيع البيتموس والكمبوست والاعلاف، حيث وجه المحافظ بمنح أرض وبئر سطحي للتوسع في المشروع بزراعة المحاصيل التي تستخدم في صناعة الاعلاف بجانب مخلفات النخيل. ووجه «الزملوط» بتوفير معرض بمدينة موط بمركز الداخلة لعرض وبيع منتجات المشروع بأسعار مخفضة لخدمة أهالي المركز بدلا من استيراد ها من خارج المحافظة بأسعار عالية التكلفة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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