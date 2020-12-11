شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تطعيم الفئات الأولى بلقاح كورونا مجانا خلال ساعات.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الصحة تعلن تطعيم الفئات الأولى بلقاح كورونا مجانا خلال ساعات، حيث قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر بالأمس ستحصل علية الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات.





الصحة تعلن تطعيم الفئات الأولى بلقاح كورونا مجانا خلال ساعات

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر بالأمس ستحصل علية الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات .





محتالون يدّعون بيع لقاحات كورونا وهمية عبر الإنترنت المظلم مقابل 250 إسترلينى

بعد أشهر من الترقب، بدأ أخيرًا طرح لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث يتم إعطاء اللقاح في البداية لكبار السن وعاملي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS في الخطوط الأمامية، ولا يُتوقع تقديم اللقاح لمعظم البريطانيين حتى عام 2021.





هتتعاقب لو جالك كورونا.. 10 تحذيرات شديدة اللهجة قبل بداية الدورى

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة العديد من الضوابط الجديدة الخاصة بالموسم الكروى الجديد، الذى ينطلق اليوم، الجمعة، لمنع التخبط فى المسابقة والقضاء على السلبيات التى ظهرت فى الموسم الماضى، على أن يتم تفعيل هذه الضوابط بداية من الموسم الجديد، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

شبيهة ميرنا المهندس لتليفزيون الخليج 365: فرحت إن الناس افتكروها بسببي

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد رامى نوار، وإسراء عبد القادر، استضاف خلالها" شبيهة ميرنا المهندس". وعبرت مصممة الأزياء "ندى أكرم"، عن سعادتها البالغة لأن الجميع تذكر الفنانة الراحلة ميرنا المهندس بسبب انتشار صورتها الأخيرة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى.





الخليج 365 يحتفل بفوز فيلم أمير المصرى البريطانى limbo بـ 3 جوائز بمهرجان القاهرة

احتفل الخليج 365 بفوز فيلم الفنان المصري العالمي أمير المصرى البريطاني limbo بـ 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وذلك بحضور قسم الفن، عمرو صحصاح رئيس القسم والزملاء جمال عبد الناصر وعلي الكشوطي ومحمد زكريا ولميس محمد، وقام أمير المصري بعمل جولة داخل صالة تحرير الخليج 365 للتعرف على طريقة العمل داخل المؤسسة.

أبناء نجوم الأهلى يزينون التتش مع الثلاثية.. وكريم معلول يسجل هدفا فى والده

اصطحب نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أبناءهم إلى ملعب التتش للاحتفال بالتتويج بثلاثية "الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا"، وظهر كريم على معلول خلال دخوله فى سباق مع والده قبل أن ينجح فى إحراز هدف، كما ظهرت أيضاً فيروز سعد سمير، وآدم الشناوى، وفارس أيمن أشرف وسليم وليد سليمان، وليلى عمرو السولية.

كواليس حادث أيمن يونس.. مشجعون أوقفوه وهاجموه بسبب أوضاع فريق الكرة

كشف أحد شهود العيان الذى كان موجوداً فى واقعة الهجوم على أيمن يونس كواليس الحادث الذى تعرض له عضو لجنة الكرة فى الزمالك منذ قليل، وأكد شهود أن أيمن يونس أدى صلاة الجمعة فى مسجد بجوار الكومباوند السكنى الذى يسكن به، وأثناء رجوعه لمسكنه وقبل دخوله الكومباوند أوقفه بعض مشجعي الزمالك وسألوه عن فريق الكرة والأزمات التى يمر بها الفريق، وقاموا بمهاجمته وهو داخل السيارة ما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابته ببعض الجروح والكدمات.

الأهلي يعلن رسمياً غياب حسين الشحات لمدة أسبوعين بسبب عملية جراحية

أعلن النادي الأهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب فى "ظافر" القدم، وقال الأهلي إن الشحات خضع لعملية جراحية فى ظافر القدم اليوم، الجمعة، بعد الشكوى من وجود آلام خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج الشحات فترة علاج تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

إصابة صالح جمعة بكورونا وسلبية باقى لاعبى سيراميكا قبل مواجهة الإنتاج

تلقت إدارة نادى سيراميكا إخطاراً رسمياً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، يفيد بسلبية عينة كل لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، ما عدا صالح جمعة الذى أثبت التحليل إصابته بفيروس كورونا.

وزارة الصحة تنشر أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. إنفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" جديد حول أهم المعلومات عن لقاح فيروس كورونا كوفيد -19، وذكرت وزارة الصحة أنه:- - تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة سينوفارم.

ضبط المتهمين في مشاجرة مينا البصل بالإسكندرية

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحفات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"بشأن الزعم بتعرض بعض المحلات المملوكة لمواطنين بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية للهجوم من قِبل أحد الأشخاص مما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة آخرين .

شوبير يعلن خضوع حسين الشحات لعملية جراحية وغيابه عن الأهلى 10 أيام

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن خضوع حسين الشحات، نجم الأهلى، لعملية جراحية حالياً تبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام، وكتب شوبير، "يخضع اللاعب حسين الشحات لعملية جراحية الآن فى أحد المستشفيات بالدقى لعمل حراجة سريعة لظافر القدم اليسرى بعد إصابة فى القدم.. وفضل الجهاز الفنى سرعة إجراء العملية لتجهيز اللاعب للمباريات القادمة وقد يغيب من أسبوع إلى 10 أيام".

إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه فى قضية قطع كورنيش الإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامه بقطع طريق الكورنيش، والتسبب في حادث تصادم أثناء قيادة سيارته بأخري، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

المأساة تتكرر.. أب وابنته يفقدان البصر لنفس السبب بعد سنوات

" عشت كفيف ومزعلتش على فقد البصر، لكن بنتى هي كمان فقدت بصرها وده أصعب إحساس بعيشه في حياتى، ونفسي تتعالج.. " بتلك الكلمات بدأ حافظ ابراهيم الذي تخطى عمره الـ 77 عاما يروى لنا تفاصيل مأساته وابنته لمياء، بعدما فقدا هما الاثنين بصرهما .

جماهير الزمالك تعتدى على أيمن يونس بعد صلاة الجمعة بسبب أوضاع النادى

هاجمت عدد من جماهير الزمالك أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، بعد أداء صلاة الجمعة رافضة الارتباك الموجود فى النادى، والتفت الجماهير حوله وطالبته بالرحيل عن النادى احتجاجاً على طريقة إدارته للكرة فى الفترة الأخيرة، وسادت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الحكماء فى الزمالك بعد محاولات أيمن يونس عضو لجنة الكرة السيطرة على قطاع الكرة فى النادى وتهميش دورهم خاصة فيما يتعلق بشئون الفريق الأول.

روبابيكيا فى 2020.. شيماء تعيد المنتجات القديمة وإطارات السيارات للحياة

احترفت تدوير المخلفات للمنزل لتحف ليس بالإبرة والخيط فقط ، بل بإطار السيارات، وبكل بساطة تتمكن من تحويل الإطارات إلى ترابيزات سفرة صغيرة ونجف.

موسيمانى: لا يوجد ناد مثل الأهلى.. وأستلهم تكتيك فينجر ومورينيو فى التدريب

تحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسميانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بعد تتويج الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا، وعن حلمه فى تحقيق الألقاب خلال الفترة المقبلة والمشاركة فى كأس العالم للأندية.