شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجدين في مركزي مغاغة والعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بافتتاح مسجدين بمركزي مغاغه والعدوة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة تاهيل ورفع كفاءة دور العبادة وتقديم دعم ورعاية بيوت الله في جميع المراكز.

جاء ذلك بحضور عدد من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ونواب البرلمان والقيادات الدينية.

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام وتقديم الدعم الكامل لدور العبادة بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدما في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.

من جهته، افتتح الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، مسجد الشيخ سلام بقرية شارونه بمركز مغاغه والمقام على مساحة 550 متر مربع، مؤكدا على حرص المحافظة علي تجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

وافتتح المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، مسجد الابراهيمي بنزلة موسي القايات بمركز العدوة والمقام على مساحة 390 متر مربع، مؤكدا على استمرار المحافظة فى تنفيذ اعمال التطوير لكافة المساجد بجميع المراكز.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا افتتاح 6 مساجد جديدة الشهر الجاري بنطاق 4 مراكز بالمحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف، لرفع كفاءة وتأهيل دور العبادة بجميع مراكز المحافظة.

افتتاح مسجد الابراهيمي بالمنيا

افتتاح مسجد الابراهيمي بالمنيا