شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول أول شحنة إلى مصر.. معلومات عن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يرافقها وفد صيني إماراتي، الدفعة الاولي من القاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، قادما من دولة الإمارات، حيث تقدر الشحنة بـ50 ألف جرعة.

الدفعة الأولى تم الكشف عن أول معدل فعالية للقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا، بعد أن قالت وزارة الصحة الإماراتية إن لقاح سينوفارم التجريبي الصيني بنسبة فعالية 86٪ ضد فيروس كورونا بناءً على تحليل مؤقت، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإماراتية.

وقد أجريت تجارب سريرية للقاح سينوفارم على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين، أما في الإمارات فقد ضمت التجربة 31 ألف متطوع.

وقال وكيل وزارة الصحة الإماراتية جمال الكعبي لشبكة CNN، إن قرابة 100 ألف شخص في الإمارات تلقوا اللقاح كجزء من برنامج التطعيم الوطني الطوعي.

وجدَدت الصين في بيان للخارجية، التزامها بالمساهمة في التوزيع العالمي للقاحات وتعزيز «استدامة اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية».

وأشاد خبراء بفعالية لقاح «سينوفارم» ضد كورونا.

وقال بيان أرسلته وزارة الخارجية الصينية إلى شبكة (سي إن إن)، إن نتائج التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة للقاح سينوفارم «تثبت بشكل كامل سلامة وفعالية اللقاح الصيني».

وذكرت الصين إن الباحثين ومطوري لقاح سينوفارم لديها «يتبعون بدقة المعايير الدولية والقوانين واللوائح ذات الصلة لتنفيذ التعاون الدولي».

ونشرت وزارة الصحة والسكان على موقعها ومنصات التواصل الاجتماعي خاصتها، إنفوجراف، يوضح أن لقاح كورونا الصينى يتم حفظة في درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية بمعنى أنه يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي، ويمنكن نقلة في صناديق التطعيمات عادية إلى مديريات الشؤون الصحية، مشيرة إلى أن الـ 50 ألف جرعة هي جرعات أحادية بمعنى أن الـــ 50 ألف يكفون 25 ألف شخص ممن هم أولى بالتطعيم ويفصل بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما بعد الحصول علية في عضلة الكتف.