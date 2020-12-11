شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر بقنا بفندق بسمة بالتعاون مع جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض الصدر والحساسية ، وذلك بحضور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا و الدكتور محمد مصطفى عبد الهادي استاذ الصدرية بجامعة أسيوط ورئيس جمعية جنوب الوادي و دكتور فوكيه فريد رئيس المؤتمر والدكتور كمال همام مدير مستشفى الصدر والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ونخبة من أساتذة الصدر بكليات طب ( الاقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا) وعدد كبير من الأطباء بمحافظتي قنا والأقصر.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته بانعقاد المؤتمر على أرض محافظة قنا والذي يهدف إلى نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية ومتابعة أخر التطورات لأمراض الصدر والحساسية وبحث مستجدات فيروس كورونا المستجد وطرق التعامل مع الحالات المصابة وطرق الوقاية للأطباء وهيئة التمريض ومناقشة المستجدات في علاج الفيروس.

وأكد «الداودى» أن محافظة قنا تسعى جاهدة إلى توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمواطن القنائي من خلال الاهتمام برفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض بالتدريب على أيدي مجموعة من الأخصائيين وأساتذة الجامعات.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون كل التكريم والتقدير.

وذكر وكيل وزارة الصحة بقنا أن محافظ قنا وافق علي إنشاء نصب تذكاري للشهداء من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين في مجال الصحة بأحد ميادين مدينة قنا تقديرا لتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من أسر الشهداء بمحافظة قنا تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم وأكد المحافظ أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين في مواجهة كورونا.