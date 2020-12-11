شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتجميل كوبري دهشور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ورئيس مركز ومدينة البدرشين ما تم تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورسم جرافتي بعد الدهان على سور كوبري الوحدة المحلية بدهشور والتي نفذها مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين في مبادرة تحت عنوان «فتيات صناع قرار» لتجميل دهانات بطول سور كوبري الوحدة المحلية بدهشور وعمل أحواض زرع بداية من مدخل القرية وحتي مدرسة السلام الأبتدائية بدهشور.
وأثنى نائب المحافظ على شباب وفتيات المبادرة، كما دعا الشباب لضرورة الأشتراك في مثل هذه المبادرات التي تحتاج إليها المحافطة وتعمل على تحويل شوارعها إلى شوارع ذات مظهر حضاري وجمالي لائق.
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