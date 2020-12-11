شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعقد لقاء جماهيريًا مع أهالي قرية الراشدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على دعم مسجد الرحمن تحت الإنشاء بقرية الراشدة لاستكمال الإنشاءات به، وذلك استجابة لمطلب أهالي القرية الذين التقي معهم بعد أداء صلاه الجمعه بمسجد النزله بالقرية، للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها، حيث وجه أيضآ بسرعة تعويض المضارين التي استغلت أراضيهم بشوارع القرية وحقولها والتي خططت لمنع الحرائق.

وحث «الزملوط» الأهالي على المشاركه في مشروع تحويل منظومه الري من تقليدي إلى ري حديث، وذلك ترشيدا لاستخدام المياه والحد من تجمع البرك والمصارف الزراعيه، مضيفا بضروره تنفيذ خطه الصرف المغطي والبدء بأبار التمليك والقنوات المتهالكه.

كما وجه «الزملوط» بسرعة الانتهاء من تسليم أراضي مشروعات الشباب خلال شهر.

وأوضح أن الرسوم المفروضة على محصول البرسيم الحجازي هي على المصدر فقط خارج المحافظة، لافتا بأن الاستهلاك المحلي ومشروعات الإنتاج الحيواني معفاه من الرسوم تشجيعا للتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.