شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بنها لعلاج التسمم: استقبال 219 حالة تناول أدوية بالخطأ خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز علاج التسمم وأبحاث السموم الإكلينيكية التابع لمستشفيات بنها الجامعية الإحصاء الشهري لحالات التسمم خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتضمن الإحصاء الصادر الجمعة، وصول حالات التسمم إلى ٢١٩ حالة، حيث جاء تناول الأدوية بطريق الخطأ في مقدمة حالات التسمم بعدد ١٠٣ حالة بنسبة ٤٧%، يليها المواد الكاوية بعدد ٤٧ حالة بنسبة ٢١.٤%، والمبيدات الحشرية بعدد ٣٧ بنسبة ١٦.٨%، واختناق الغاز ١١ بنسبة ٥%، والمشتقات البترولية ٩ حالات بنسبة ٤%، والمخدرات ٧ حالة بنسبة ٣.٢%، وأخيرا التسمم الغذائي ٦ حالة بنسبة ٢.٦%.

وقالت الدكتور نيرمين عدلي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب بنها، المشرف العام على المركز، إن التقرير الشهري لمركز السموم يؤكد أن نحو نصف عدد حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، محذرة من إهمال الأطفال لدرجة تركهم يتناولون المواد الكاوية مثل «البوتاس».

وناشدت أولياء الأمور الانتباه لأولادهم وإبعاد كل ما يعرض حياتهم للخطر عنهم.