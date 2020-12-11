إقامة ورش تصميم الشخصيات الرقمية «stop motion» بـ«فنون الاقصر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اقيم اليوم ورش عمل تصميم الشخصيات الرقمية وورشة الافلام Stop Motion على هامش المؤتمر السادس لكلية الفنون الجميلة بالاقصر، تحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة و الاستاذ الدكتور يوسف محمود عميد الكلية و بحضور الأستاذ الدكتور داليا صالح أمين عام المؤتمر و الدكتور ابراهيم منصور مسؤال الورش الفنية، ومنسقين الورش وأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و وشارك طلاب الكلية فى الورشة ( تصميم الشخصيات الرقمية) والتى افيمت تحت إشراف الاستاذ الدكتور حسن فداوي وورشة الافلام( Stop Motion )تحت إشراف الاستاذ الدكتور يوسف محمود و الدكتور اسماعيل الناظر، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية و خدمة المجتمع، الذى سينطلق ظهر غدا السبت. وقال رئيس الجامعة، بأن المؤتمر الذي يحمل عنوان : ( الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع .. الفن والإتصال في سياق العولمة )، بهدف لتعزيز امكانيات الجامعة فى مجال التواصل مع الجامعات العربية والدولية، في مختلف المجالات البحثية، وذلك لما تحققه مثل تلك المؤتمرات من إثراء لعملية البحث العلمي، بجانب خروج المشاركين بتصور واضح حول إمكانية إعادة النظر فيما للعولمة من تأثيرات على مفاهيم التراث والهوية الثقافية وسبل التعامل الأمثل مع تلك التاثيرات والمستجدات، من أجل بناء جيل يعي حدود رسالته، ويرتكز على وعي معرفي أصيل. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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