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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للشئون الإسلامية" يحقق مليون و600 ألف جنيه مبيعات لكافة الإصدارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لاقت إقبالًا واسعًا فى العام الحالى 2020، قائلة: "على الرغم من التخفيضات الهائلة التى يقدمها المجلس على إصداراته فى سبيل الوفاء بمهمته فى مجال نشر الفكر الإسلامى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، بلغ إجمالى مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020م ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه.
وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أهدى مئات الإصدارات التى أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية فى الداخل والخارج، لافتة إلى أن إصداراته الجديدة بلغت خلال عام 2020م (15) مؤلفًا جديدًا، و(26) مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت الانتهاء من توزيع 185 ألف كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة (رؤية) للفكر المستنير في شهرين على الأئمة ، وجار توزيع نحو 5000 على باقى الأئمة، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الوعي المستنير بين جموع أبناء الشعب المصري وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية و سلسلة "رؤية " للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.
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