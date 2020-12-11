تامر مرسي يشكر شباب "تذكرتى" بعد المظهر الحضارى فى مهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوى، بعد الشكل المشرف لمهرجان القاهرة السينمائي وسهولة بيع التذاكر والدخول والخروج لمتابعة أفلام المهرجان بشكل يومي. منتصر النبراوي كما وجه تامر مرسي الشكر لشباب شركة تذكرتي بعد اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فى مهرجان القاهرة السينمائي استحقوا عليه إشادة الحضور للمهرجان، من ممثلين عالميين ومصريين، وإشادة الصحف الأجنبية بالترتيبات الخاصة بالمهرجان وسهولة دخول وخروج الجماهير لمتابعة الأفلام باستخدام أحدث النظم العالمية الحديثة لبيع واستخراج التذاكر وتسهيل مهمة الحصول على التذاكر بعد توفير العديد من الأماكن داخل المهرجان لبيع التذاكر، واتباع الشروط الصحية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها التباعد وعدم الازدحام إلى جانب التعقيم المستمر للقاعات فى شكل نال إشادة الجميع، وتناولتها بعض وسائل الإعلام فى تصريحات مصورة، لتواصل تذكرتي النجاحات فى العديد من المحافل الكبيرة التى أسندت إليها، بداية من بطولتي أمم افريقيا للكبار وتحت 23 سنة ثم حفلات كبار المطربين المصريين والعرب وأيضا حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات وحملات دعم أطباء مصر التى لاقت نجاحا وقبولا كبيرين، وأخيرا وليس آخراً مهرجان القاهرة السينمائي.

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