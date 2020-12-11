شكرا لقرائتكم خبر عن جدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدة مفبركة لـ"نجيب ساويرس".. ورجل الأعمال يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، تغريدة منسوبة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، التى تزعم أنه كتب: "أنا داخل 2021 بما يعادل 6 مليار جنيه.. أنتم داخلين بأيه"، الأمر الذى دفع المهندس نجيب ساويرس للرد سريعًا على أسئلة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لتوضيح صحة تلك التغريدة من عدمها.



التغريدة المفبركة

ونفى المهندس نجيب ساويرس، صلته بهذه التغريده، قائلًا: "تأليف وتزوير.. fake account"، وجاء ذلك ردًا على سؤال حساب باسم "محمد السيد"، الذى أعاد نشر التغريده المفبركة، سائلًا ساويرس، "عمو نجيب ده صحيح ولا تأليف المصريين".

تعليق ساويرس

ويعرف المهندس نجيب ساويرس بتفاعله عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعى، حيث يشارك متابعيه أرائه ويرد على أسئلتهم فى تفاعل متواصل معهم، وقبل أيام سبق وعبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن انبهاره من التطويرات التي شهدها ميدان التحرير وتم العمل على تنفيذها طوال العشرة أشهر الماضية، وغرد نجيب ساويرس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ذهلت أمس عند مرورى فى ميدان التحرير.. كأنى فى ميدان الكونكورد فى باريس.. تحية واجبة لمن فكر و من نفذ فردا فردا وخاصة الإضاءة الجميلة المبهرة.. مصر جميلة".

ويشار إلى أن المهندس نجيب ساويرس، كان قد قال إن الإيمان بالله مهم يعطى قوة فى الحياة، مشيراً إلى أن الشطارة هى اقتناص الفرص، وهناك أشخاص تأتيهم الفرص ولا يكون لديهم روح المخاطرة، موضحًا أنه لم يكن لديه أسباب للفشل، ووالده ووالدته زرعا فيه الجزء الدينى وهو ما أعطاه القوة، وأضاف ساويرس، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "شربل يستقبل"، أن لديه قصص فشل كثيرة، ولكن الناس تنظر إلى النجاح فقط، قائلا: "حصل تعدي على شركاتي بدولة عربية وخسرت أموال كثيرة ومن فعلوا معى ذلك سجنوا ولكن المحاكم لم تطعنى حقى".

وعن أصدقائه فى مجتمع رجال الأعمال، أوضح سايروس: "الوليد بن طلال صديق جيد، وتحدثت مع رجل الأعمال كارلوس سليم كثيراً هاتفيا ولكن لم نتقابل"، مضيفًا: "عندما خرجت من الاتصالات ووقتها فى عام 2008 الأزمة الاقتصادية الشهيرة والبنوك لم تكن أمنة والذهب كان آمن وكان لدى رغبة فى الاستثمار فى الذهب، وتوسعت فيه، وأنا اليوم الشريك الأكبر لأكبر شركة فى أفريقيا والقارة السمراء".