شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة يؤكد انتهاء امتحانات الميد تيرم لـ40 ألف طالب دون أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت أمس من اعمال امتحانات الميد تيرم لجميع طلاب الفرق الدراسية المختلفة بالكلية بواقع 40 ألف طالب، موضحا أن الامتحانات تمت حضوريا للطلاب وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور جمال شحاته فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن لن يتم رصد أي مشاكل خلال امتحانات الميد تيرم بالكلية على مستوى جميع الشعب والفرق الدراسية سواء برامج اللغة العربية والانجليزية والاكتوارى، لافتا إلى أن الكلية كانت شكلت وحدة لإدارة الأزمات خلال فترة الامتحانات تضم أعضاء هيئة تدريس وعمال وأطباء وفرق للنقل حال وجود أي مشاكل ، كما تم تجهيز فريق طبى مميز ولا يوجد أي شكوى من الامتحانات سوى شكوى واحدة وتم تلافى الأمر عند التصحيح.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حدد موعد انطلاق اختبارات الميد تيرم بكليات الجامعة لتنطلق اليوم السبت 21 نوفمبر الجارى، وفق ضوابط احترازية مشددة للوقاية من كورونا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات حضوريا أو من خلال المنصة التعليمية العالمية لجامعة القاهرة "بلاك بورد" التى تضاهى منصات الجامعات العالمية.