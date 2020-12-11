بعد الاعتداء عليه.. ماذا قال أيمن يونس لضباط مباحث أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

استمع رجال المباحث لأقوال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.

وقال "يونس" إنه فوجئ بـ3 شباب رشقوا سيارته بالحجارة قائلًا: "أنا منزلتش من العربية.. وقفلت الزجاج" نافيًا حدوث أي نقاش بينه وبين الثلاثة.

وأضاف نجم منتخب مصر والزمالك السابق أن إصابته بسحجات بالذراع والرقبة نتيجة تهشم زجاج السيارة وسقوطها عليه.

بدورها، تحفظت قوات الشرطة على كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشبان الثلاثة وضبطهم لسماع أقوالهم.

وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش القطاع بمشاركة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق تظهر آثار الاعتداء عليه.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن "يونس" لم يحرر بلاغًا رسميًا أو يبلغ شرطة النجدة حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي أن المتابعة الأمنية رصدت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت بسرعة فحصها رافضة الجزم بماهية المعتدين "لسه هنفحص".

ووجه مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال فرقة مدعومة بعناصر بحث للمعاينة وسماع أقوال أيمن يونس والتحفظ على كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وهاجمت بعض من جماهير نادي الزمالك اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك مؤخرًا خاصة بعد البيان الصادر أمس الخميس.

اللجنة المؤقتة أصدرت بيانًا، مساء أمس، توضح الموقف المالي للنادي ووجود مديونيات عليه تقترب من المليار جنيه، وحاجة الفريق هذا الأسبوع فقط إلى 60 مليون جنيه.

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