بـ«المفتاح المصطنع».. حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الاسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية، بحبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما لإرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع».
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلَين «لهما معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» مُتخذين من دوائر أقسام المدينة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهمين وإستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى، والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها.
تتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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