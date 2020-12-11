شكرا لقرائتكم خبر عن في 13 نقطة.. تعرف علي تفاصيل مشروع إحلال السيارات (شروط جديدة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تفاصيل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مؤكدة أنه مشروع قومي يحظى باهتمام الرئيس السيسي.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة على قناة صدي البلد، إن المشروع يعتمد على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي وقبل العمل على المشروع تم التأكد من توفر البنية التحتية ووجود المحطات لتلبية طلبات البرنامج القومي.

وفيما يلي النقاط الهامة التي من الممكن التعرف عليها كي تتأكد هل سياراتك ضمن خطة الاحلال الجديدة ام لا

1 عملية الإحلال تستهدف 250 ألف سيارة

‏

2 ‏البداية سوف تكون بـ70 ألف منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص

3السيارة يكون مر على صناعتها 20 عام

‏

‏4 المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي .

‏

5 المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع



6 هناك حافز مغري جدا للإحلال وبرامج تمويلية مخفضة باقل من 5 %

7 فترة سداد من الممكن ان تصل لعشر سنوات للمواطن الراغب في الإحلال.

8 قاعدة البيانات يتم تحديثها باستمرار .

‏

9 ‏هناك مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.

‏

10 متاح خيارات متعددة من السيارات تصل ل8 أنواع

‏

11 ‏سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.



12 القسط يبدأ من 1500 جنيه وسيتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن وسيتم تخريد السيارات التي تدخل في الإحلال .

‏

13 ‏إجراءات الاستلام لن تتخطى 10 أيام.