شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية» توزع ملصقات وتعقد ندوات للتوعية بخطورة سمكة الأرنب السامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتورة مريان ميلاد، حملة للتوعية بخطورة سمكة الأرنب، لما تمثله من خطر شديد على الصحة ما قد يؤدى إلى التسمم الغذائي والوفاة.

قالت «ميلاد» إن الحملات مستمرة لتوعية المواطنيين بالامتناع عن شراء تلك السمكة الخطيرة والتي تنتشر في بعض المحال التجارية والأسواق الشعبية.

وأضافت أنه تم توزيع ملصقات معبرة عن شكل السمكة في جميع الإدارات الصحية خلال الندوات التي تعقدها بالوحدات الصحية والمراكز، بالإضافة إلى المرور على محال بيع السمك والأسواق للتأكيد على المواطنيين.

وأوضحت أن سمك القراض السام المشهورة ب «سمكة الأرنب» تتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب وتحتوي على غدد ذات سمية عالية وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتسمى في مصر سمك النفيخة لأنها تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

وأشارت في تحذيرها بأنها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا ومن بين الأعراض ارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفي حالة السم المركز تؤدي إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعا، لافته إلى أن سم هذه السمكة من نوع «تيدرودوتاكسين» وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدا.