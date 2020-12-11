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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لحديقة 30 يونيو في الوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت محافظة الوادى الجديد التشغيل التجريبي لحديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، والتي تعد من أكبر الحدائق العامة في الوادى الجديد، حيث تم تطويرها ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات وطموحات المواطنين .
كما تعد حديقة 30 يونيو أولى حدائق الواحات التي تمتلك شبكة من الطاقة الشمسية وملاعب وبحيرات صناعية وركن خاص بالبيئة الواحاتية ومسطحات خضراء مفتوحة ، وكافتيريا ودورات مياه وحمامات سباحة.
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