شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال التطهير بالمنشآت العامة للوقاية من فيروس كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة آعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

ومن جانبه قام محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث، برش وتعقيم مبنى مدارس السادات الثانوية والسادات الإعدادية، وعمر مكرم، والثانوية بنات، والنجاح الثانوية، عقب إنتهاء جولة الإعاده لإنتخابات مجلس النواب.

فيما وجه المهندس وجيه سعدون، رئيس مركز ديرب نجم، رؤساء الوحدات المحلية للمرور على الأسواق والمدارس ودور العبادة، للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، كما تم المرور على المقاهي والكافيهات بقريتي صافور ودبيج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتابع المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام وحدة أولاد سيف، ومدارس الشهيد احمد العرايشي الإعدادية المشتركة، والشهيد أحمد العرايشي الثانوية المشتركة.

كما تمت أعمال التطهير بمجمع الخدمات، ومكتب البريد والشؤون الاجتماعية بالوحدة المحلية بالزوامل، وتعقيم مقر الوحدة المحلية بكفر أيوب، ووحدة الشؤون الإجتماعية ومكتب التموين، ووحدة الصيانة ومكتب بريد والجمعيه الزراعية بكفر أيوب، ومعهد شمس الدين الحفني بحفنا بوحدة شبرا النخله، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهه فيروس كورونا المستجد.