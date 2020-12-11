شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل والد شاب أصيب بحادث «توك توك».. ويخصص إعانة عاجلة لأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، والد شاب أصيب في حادث إنقلاب توك توك كان يقوده بمفرده بطريق دمو زمام قرية بهبشين، وأسفر عن إصابته بكسر في الفخد الأيمن، وهو الحادث الذي وقع أثناء مرور المحافظ، فقام بالنزول للاطمئنان على حالة الشاب، ولم يغادر إلا بعد وصول سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى.

واستفسر المحافظ من والد المصاب عن مستجدات الحالة الصحية، مطمئنا على وضعه الصحي الحالي بعد إجراء العملية الجراحية المطلوبة، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء، وموجها بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشاب لمساعدتها في ظروفها الحالية وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرض لها الشاب وأسرته.

وعبر والد الشاب الذي حضر بصحبة بعض أفراد أسرته وأقاربه، عن تقديره الكامل للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وامتنانه للفتة الطبية واهتمامه بالحالة الصحية لابنه، مثمناً موقف المحافظ الإنساني عندما أوقف خط سيره ونزل من سيارته ولم يترك المكان حتى تم نقل ابنه المصاب للمستشفى،فضلاً عن توجيهاته لمسؤولى الصحة بتوفير سبل الرعاية المطلوبة لدى استقبال الحالة بالمستشفى.