شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: اجتماع مع برنامج الوكالة الأمريكية للدعم المؤسسي IWSSTA والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية IWSSTA، لمناقشة تطوير قاعدة بيانات الربط بين كافة القطاعات لسرعة تحديد الاحتياجات وتوفيرها وانشاء فريق للمتابعة بكافة الفروع لوضع خطط التشغيل والصيانة الدورية.

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة.

وأضاف الشهاوى أن الاجتماع ناقش آليات تحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية وتقديم الدعم الفنى لإدارة الأصول وتحسين جودة الخدمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وعمل التجهيزات اللازمة لحصول عدد من معامل الشركة على شهادة الأيزو ١٧٠٢٥.

وذكر أن الاجتماع تناول آليات زيادة نسبة التحصيل، وتقليل الفاقد وزيادة الإيرادات وتبادل الخبرات وضرورة عمل أرشفة إلكترونية لسهولة جمع البيانات ورفع كفاءة البرامج المالية

كما أكد حرص الشركة على الإستفادة من كافة البرامج المتاحة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى