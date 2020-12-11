شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان»: تأهيل 310 كيلو متر ترع بالقليوبية ضمن المشروع القومي كمرحلة أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالوحده المحلية ببتمدة ببنها بالقليوبية، حيث تفقدت ترعه الزماخ الجارى تبطينها ضمن المشروع بطول 3 كيلو و300 متر بتكلفه إجمالية 7 مليون جنية.

يذكر أنه تم البدء في الأعمال يوم 5_10_2020، وسيتم الانتهاء منها في 4_10_2021.

وأوضحت نائبة المحافظ أنه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيها، مشيرة إلى أنه جاري تنفيذ عدد 10 عمليات باطوال 77 كيلو بتكلفه 245 مليون جنيه، فضلا عن انه سيتم اسناد 82 كيلو بهندسة كفر شكر بتكلفه 280 مليون جنية، مشيرة إلى أنه يوجد 310 كيلو متر ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع (تدبيش + خرسانة) كمرحلة أولى.

شارك في الجولة المهندس بلال عبدالقادر مدير عام الري بالقليوبية، وعبدالفتاح رئيس الوحدة المحلية ببتمدة، بحضور والمهندس محمد محمدين مفتش رى شرق القليوبية، والمهندسة ايمان نصرت، والمهندسة ياسمين عبدالسميع مندسي العملية.