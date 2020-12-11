شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة «قومي المرأة» ببني سويف تستعرض جهود المجلس خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه تم متابعة قضية طالبة كلية الآداب التي قام جارها بالتجرش بها خلال ممارستها رياضة قيادة الدراجة، وقامت بتحرير محضر بقسم شرطة الواسطي ضد المتحرش، وقام المجلس من خلال المحامي محمد جمال هندي، بمتابعة القضية إلى أن تم القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة.

وأضافت قرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» ان من اهم انجازات المجلس أيضا هذا العام مساعدة ربه منزل توفي زوجها في حادث سيارة ومعها أربعه اطفال بمراحل عمرية مختلفة، فضلا عن بنت أخرى من زوجه سابقه، وقد استولي شقيق زوجها على بطاقه الشاكية وزوجها المتوفي وجميع الأوراق الخاصة بالوفاة والحادث، وقام بتعطيل طلب استخراج قرار الوصاية للقصر بمحكمة الأسرة والذي يلزم لاستكمال اجراءات المعاش للشاكية، لحرمانها من أي مبالغ قد تصرف لها بقضية التعويض عن حادث الوفاه، فقام المجلس بمتابعة طلب الوصاية بمحكمة الاسرة والتحري والسؤال عن شقيق زوجها، وتم الاتصال بشخصيات مؤثرة ولها مكانتها في القرية محل اقامة الشاكية قاموا بإحضاره واجباره ع تسليمها جميع الأوراق التي استولى عليها، وقام المجلس بأنهاء طلب الوصاية وتعيين الشاكية وصية على أبنائها القصر واستخراج إعلام الوراثة المطلوب لاستخراج معاش لها ولأطفالها القصر.

وأشارت نرمين محمود إلى أنه تم مساعدة سيدة متزوجة ومعها 4 أبناء وتعمل مشرفه عمال نظافة ودخلها بسيط، حيث تعثرت في سداد قرض من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمبلغ متأخر قيمته 1000ج وتخشي من فقد وظيفتها لو قامت الجمعية برفع ايصالات الأمانة عليها، وعلى الفور تم ابلاغ المقررة وعضوات الفرع بالمجلس ببنى سويف وقد قامو بتجميع المبلغ بمعرفتهن وتبرع الأخرين وتم سداد المتأخر على الشاكية 1000ج للجمعية.

وقالت نرمين محمود ان سيدة متزوجة حضرت إلى المجلس القومى للمراة ببنى سويف ولا تعمل ولديها 3 ابناء بمراحل عمرية مختلفه وزوجها يعمل بالاجر اليومي وقد تعثرت في سداد دين وقسط قرض لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمبلغ 3000ج متأخرات عدة اشهر وليس لديها دخل باقي لسداده وتريد المساعدة وعلى الفور تم ابلاغ المقررة وعضوات الفرع بالمجلس ببنى سويف وقد قامو بتجميع جزء من المبلغ بمعرفتهن وتبرع الاخرين وتم سداد جزء من المتأخر على الشاكية 1000ج للجمعية.