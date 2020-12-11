شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة مساجد المنيا: مواجهة الفساد واجب شرعي ومجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أئمة وخطباء مساجد في المنيا، على ضرورة مواجهة الفساد بكل أنواعه.

وقال أئمة المساجد، خلال خطبة الجمعة اليوم، إن محاربة الفساد واجب شرعي، ومجتمعي، يجب إتباعه.

وطالب الشيخ أبوالعزائم محمد، خطيب وإمام مسجد بقرية بان العلم، بمركز العدوة، المصليين بضرورة مواجهه الفساد. مؤكدا ان ذالك واجب شرعي ومجتمعي يجب إتباعه.