شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تكليف رئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريحات وزير المالية بشأن التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساهمة في خفض أسعار السبع، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

تعرف على رحلة اللقاح الصينى سينوفارم من الإنتاج إلى النجاح

مع استقبال مصر لأول شحنة من اللقاح الصينى سينوفارم بحصولها على 50 ألف جرعة، نعرض فى التقرير التالى رحلة للقاح الصينى سينوفارم من التصنيع إلى النتائج.

لقاح سينوفارم لفيروس كورونا هو لقاح معطل بمعنى أنه يحتوى على الفيروس لكنه نما فى المختبر ثم قتل، وبالتالى فهو غير معدٍ، واللقاحات المعطلة معروفة جيداً وقد استخدمت ضد أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها عادة لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضرورى تناول عدة جرعات بمرور الوقت.





أبناء عائلة "رفيقا الحياة والممات بالقناطر الخيرية" يكشفون تفاصيل علاقتهما.. أقارب الزوجين الراحلين فى ساعة واحدة: كانا كروح واحدة سكنت جسدين.. وتواعدا على البقاء والرحيل معا.. وتعلمنا منهما الوفاء.. صور

واقعة إن دلت فإنما تدل على الحب والوفاء بالعشرة الطويلة، حيث شهدت قرية المنيرة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، وفاة رجل مسن بالقرية عرف عنه الطيبة والأصل، وبعدها بساعة ونصف لحقت به زوجته، ليكونا رفقاء فى الحياة والممات ويخرج جثمانهما إلى جوار بعضمها البعض.





نائب مكسيكى يزرع الماريجوانا فى الساحة الرئيسية لمجلس النواب.. صور

وأشارت الصحيفة الفنزويلية إلى أن سيرجيو بيريز ، الأصل من ولاية المكسيك ، رافقه نشطاء مختلفون لصالح الحشيش والماريجوانا ، وقال إنه بزراعة هذه النبتة للماريجوانا يمثل موافقتهم، مشيرا إلى أنه حصل على إذن من رئيس مجلس النواب لزرع هذه "الشجيرة".

وأعرب عن أسفه لعدم الموافقة على هذه اللحظة قبل 15 ديسمبر ، لكنه احتفل بإقرار تشريع أفضل في فبراير المقبل في مجلس النواب.





المحكمة الدولية الخاصة تصدر حكمها بحق سليم عياش المتهم في اغتيال الحريري

محكمة خاصة بلبنان تحكم على عضو بحزب الله مدان في قضية مقتل رفيق الحريري في 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد





القمة الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على كيانات تركية بسبب التنقيب في شرق المتوسط

أعلنت القمة الأوروبية أن عرض الحوافز المشجعة على تركيا ما زال قائما، وأنها ستنسق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط، كما أعلنت القمة الأوروبية شجب خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، وأنها تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص، كما تدعو لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب في شرق المتوسط، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.





دورى 2021.. 10 معلومات مهمة عن الإيجبشيان ليج قبل ضربة البداية

تعود عجلة مسابقة الدورى المصرى للدوران من جديد فى نسخة 2020 -2021 بعد فاصل من التغييرات الجذرية فى لوائح قيد اللاعبين، وما تبعها من انتقالات مكوكية فى الميركاتو الصيفى، وتقام اليوم ثلاث مواجهات مثيرة تجمع إنبى وأسوان وطلائع الجيش مع الجونة والإنتاج الحربى مع سيراميكا.

شبورة مائية بالوجه البحرى وطقس اليوم دافئ على القاهرة والصغرى 12 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





السكة الحديد تؤكد انتهاء تحديث نظم إشارات خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2021

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه مخطط الانتهاء من أعمال تحديث نظم الإشارات لأول خط سكة حديد وهو خط القاهرة ـ الإسكندرية نهاية 2021، ضمن مشروع تحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد وفق أحدث التكنولوجيا المعمول بها على مستوى العالم.





التعليم: الدراسة مستمرة ومناهج الترم الأول تنتهى يناير المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة وخطة مناهج الفصل الدراسى الأول تنتهى فى يناير المقبل، موضحة أن معدل الإصابات بين الطلاب بكورونا قليل ومن ثم الدراسة مستقرة فى المدارس ونسب الحضور بين الطلاب معقولة، مشددة على أنه حتى الآن الوزارة والمديريات نجحت منذ دخول العام الدراسى فى تأمين الطلاب وفى خطتها الدراسية.





المالية: تكليف رئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم لخفض أسعار السلع

أجرى محمد معيط ،وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.





وزير المالية لاتحاد الغرف التجارية: تكليف رئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم.. تعديلات القيمة المضافة تتضمن إعفاء الأدوية.. وصرف 20 مليار جنيه قبل نهاية العام من مستحقات دعم الصادرات

أجرى محمد معيط ،وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.





الدولة تقر حزمة تشريعات فى ملف حقوق الإنسان لضمان مظلة آمنة.. توسيع تمكين المرأة وإقرار قوانين تتصدى لمنعها من الميراث والنفقة.. وقانون لـ"ذوى الهمم" ونقلة نوعية بممارسة العمل الأهلى.. وتغليظ عقوبة ختان الإناث

عملت الدولة المصرية على مدار الـ 7 سنوات الماضية على مراجعة كافة التشريعات والقوانين لتسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمة وإعلاء كرامته، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق وهو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، وقد أظهرت اســتجابة الدولــة المصريــة للعديــد مــن التوصيــات التــي أوصـى بهـا مجلـس حقـوق الإنسـان بالأمـم المتحـدة، حيـث قطعــت مصــر شــوطا كبيــرا في شــتى النواحــي، كان في مقدمتهـا تعزيـز حقـوق المـرأة وتمكينها فى كافة المجالات، فحرصـت الدولـة علـى تنفيـذ التوصيـات الخاصـة بمواجهـة العنــف ضـد المــرأة، مــن خلال سـن التشـريعات وإصـدار القوانيــن وترســيخ مبــدأ المســاواة، كمــا قدمــت نموذجــا فعــالا يحتــذى بــه فى تعزيــز حقــوق الشــباب والأطفــال وذوي الإعاقــة.

كل ما تريد معرفته عن آليات الحصول على لقاح كورونا بعد وصوله مصر.. فيديو

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم آلاء شتا، حول وصول اللقاح الصينى الخاص بفيروس كورونا لمصر، والذى يبحث الجميع عن تفاصيل الحصول عليه. وأجابت التغطية الخاصة التي قدمها تليفزيون الخليج 365 عن العديد من الأسئلة التي تتبادر لأذهان المصريين بشأن اللقاح.

واستعرضت التغطية أن وزارة الصحة أكدت أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 % في الوقاية من فيروس كورونا، و 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





تراجع معدلات الفقر فى مصر لـ29.7%.. دعم التموين والغاز واستفادة 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة أهم أسباب التراجع.. والجهاز المركزى للإحصاء يعلن ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة.. فيديو

خطوة جديدة حققتها الحكومة بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات الفقر فى مصر لـ29.7% خلال عام 2019 / 2020 مقارنةً بـ32.5% فى بحث عام 2017 / 2018، وذلك بعد دخول مشروعات الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس السيسى خلال السنوات الخمس الماضية حيز التنفيذ، والتى كان على رأسها برنامج تكافل وكرامة والدعم ودعم المرأة المعيلة، التى أدت الى ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 ألف جنيه سنويا إلى أكثر من 69 ألف جنيه سنويا.